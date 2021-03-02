Son dakika haber: ABD'nin California eyaletindeki trafik kazasında 15 kişi öldü

Son dakika haberi... NEW ABD'nin California eyaletinde yolcu taşıyan minibüs ile çakıl kamyonunun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NEW ABD'nin California eyaletinde yolcu taşıyan minibüs ile çakıl kamyonunun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu eyaletin Meksika sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta meydana gelen trafik kazasında yolcu taşıyan minibüs ile çakıl taşıyan kamyonun çarpıştığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Kazanın yaşandığı bölgenin yakınındaki El Centro ???????Bölge Hastanesi Acil Servis Müdürü Judy Cruz, "Bir kamyonla çarpışan minibüste 27 kişi olduğunu düşünüyoruz. Yararlılardan 14'ü kaza mahallinde, 1'i ise hastanede hayatını kaybetti." ifadesini kullandı. Kazada ölenlerden birinin çakıl taşıyan inşaat kamyonunun sürücüsü olduğu bildirildi.

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