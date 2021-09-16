Son dakika haber: ABD'nin, DEAŞ'lı olduğu iddiasıyla Afganistan'da öldürdüğü Ahmadi'nin iş arkadaşları konuştu - Son Dakika

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde Kabil'de düzenlediği hava saldırısında, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle hedef aldığı yardım kuruluşu çalışanı Zemari Ahmadi'yi, iş arkadaşları "yetenekli biri" olarak tanımladı.

İş arkadaşları, Ahmadi'yi, "bulunduğu kargaşa içinde iyimser ruha sahip ve etrafındakileri teselli eden, çocuklarına düşkün bir baba" olarak hatırladıklarını paylaştı.

Ahmadi'nin ailesi de ABD'nin söz konusu olayı kendilerinden dinlemesi gerektiğini ve sahadaki gerçekleri görmesi gerektiğini açıkladı.

Zemari Ahmadi'nin kardeşi Emal Ahmadi, yaptığı açıklamada, "Biz sadece buraya gelmelerini istiyoruz. Bakın ne yaptılar? Bizimle konuşun. Bize kanıt sunun." ifadelerini kullandı.

Güvenlik nedeniyle ismini Sonia olarak belirten bir iş arkadaşı, Zemari'nin Kabil'de yoksul olarak büyüdüğünü belirterek, "Kesinlikle aramızdaki en iyisiydi." şeklinde konuştu.

Hava saldırısında ölen Ahmadi, ABD yardım kuruluşu çalışanı çıktı

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, ABD'nin DEAŞ üyesi olduğunu iddia ettiği Zemari Ahmadi'nin, California merkezli bir yardım ve lobi grubu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) isimli kuruluşta elektrik mühendisi olarak çalıştığı anlaşıldı.

Kayıtlarda, saldırı günü Ahmadi'nin iş arkadaşları ile Kabil'de Taliban'ın kontrolü altındaki bir parkta bulunan mültecilere gıda yardımı dağıttığı ve öğleden sonra aracıyla arkadaşlarını aldığı yere bırakarak evine döndüğü tespit edildi.

Ahmadi'nin, iş arkadaşlarını bıraktığı noktada yanında getirdiği bidonlara su doldurarak araca yüklemesi, ABD'ye ait İHA kamera görüntülerinde "patlayıcı" olarak algılandı.

NEI çalışanının, evinin bahçesine giriş yaptığı sırada ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği saldırıda, aynı aileden 7'si çocuk olmak üzere 10 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Bidonlara su doldurduğu görüntü kaydı ortaya çıktı

New York Times, ABD'li askeri yetkililerin, patlayıcı taşıdığı iddiasıyla öldürdüğü Afgan vatandaşı Ahmadi'nin, su akmayan evindeki ailesine götürmek üzere beyaz aracının bagajında taşıdığı bidonlara su doldururken kaydedilen görüntülerini yayınladı.

Videonun devamında, Ahmadi'nin yıllardır üyesi olduğu yardım kuruluşu NEI'nin merkezindeki çalışma görüntüleri de yer aldı.

Ayrıca, ABD'nin iddia ettiğinin aksine, uzmanlar tarafından incelenen video ve fotoğraflarda, vurulan araçta ikinci bir patlamanın izine rastlanmaması, patlayıcı madde taşımadığına delil olarak gösterildi.

ABD, Afganistan topraklarını terk ederken, 29 Ağustos'ta Kabil'de "DEAŞ'ın Afganistan kolu DEAŞ/H unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip edilen bir aracın vurulduğunu duyurmuştu.