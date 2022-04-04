Son dakika haber! ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Rus yapımı silahları Ukrayna'ya devretmesini istediği iddiası - Son Dakika
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Son dakika haber! ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Rus yapımı silahları Ukrayna'ya devretmesini istediği iddiası

04.04.2022 11:26
Son dakika haber! ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Rus yapımı silahları Ukrayna'ya devretmesini istediği iddiası

Gelen son dakika haberlerine göre Kıbrıs'taki ABD'li temsilcilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY), elindeki Rus yapımı silahları Ukrayna'ya göndermek isteyip istemeyeceğini sorduğu öne sürüldü.

Kıbrıs'taki ABD'li temsilcilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY), elindeki Rus yapımı silahları Ukrayna'ya göndermek isteyip istemeyeceğini sorduğu öne sürüldü.

Kathimerini gazetesi, ABD temsilcilerinin, GKRY'den Ukrayna'ya gönderilmek üzere özellikle uçaksavar silahlarını ve saldırı helikopterlerini istediğini yazdı.

Haberde, GKRY'nin elindeki Rus yapımı silahları Ukrayna'ya yollaması durumunda ABD'nin de Rum yönetimine kendi silahlarını göndereceği kaydedildi. Bu talebin, Rum lider Nicos Anastasiades tarafından olumlu karşılandığı ifade edildi.

New York Times gazetesinin 1 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin müttefiklerinden, Sovyet yapımı tankların Ukrayna'ya aktarılmasını istediği öne sürülmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Rus yapımı silahları Ukrayna'ya devretmesini istediği iddiası - Son Dakika


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