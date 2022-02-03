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Son dakika haber... ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın, yaşananları AA'ya anlattı - Son Dakika

Son dakika haber... ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın, yaşananları AA'ya anlattı

03.02.2022 14:52

Son dakika gündem haberi: AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonunun en yakın görgü tanıklarından İdlibli anne, "Çocuklarımı benden alıp ellerimi bağladılar.

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonunun en yakın görgü tanıklarından İdlibli anne, "Çocuklarımı benden alıp ellerimi bağladılar. Bu sırada bize bazı kişileri sormaya başladılar. Sorguya aldılar. Çocuklarımı benden alıyorlardı, soru soruyorlardı. Ben de çocuklarımı almasınlar diye ne gelirse öylesine cevap verdim." dedi.

AA muhabiri, ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Atme köyü yakınlarındaki bir eve, bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonun en yakın görgü tanıklarına ulaştı.

İsminin belirtilmesini istemeyen kadın, "Uçaklar geldiğinde uyuyorduk. Patlama ve kurşun sesleriyle kapılar ve pencereler kırıldı. Daha sonra bize megafonla birinci, ikinci ve üçüncü evdekiler çıksınlar dediler. 'Eğer 10 dakika içinde çıkmazsanız evinizi başınıza yıkacağız ve öleceksiniz' dediler." ifadesini kullandı.

Eşi ve çocuklarıyla büyük korku yaşadıklarını belirten İdlibli anne, "Bunun üzerine eşim hemen evden çıktı. (ABD askerleri) Eşimi yüz üstü yatırıp kelepçelediler. Eşimi o halde görünce korktum. İçeri koştum, beni de gördüler. 'Çık yoksa öleceksin' dediler. Sonra 'Buraya çık çocukları yere at, kafanı aç' dediler. 'Hareket edersen ölürsün' dediler. Ben çocuklarımı alıp içeri kaçtım." dedi.

"Çocukları benden alıp ellerimi bağladılar"

Evden çıkmadığı için evin içine roket atıldığını aktaran kadın, "'Güvende olacaksın' dediler. En sonunda kocam çık deyince çıktım. Onların yanına vardığımda 4-5 kişi üzerime koştu. Çocukları benden alıp ellerimi bağladılar. Bu sırada bize bazı kişileri sormaya başladılar. Sorguya aldılar. Çocuklarımı benden alıyorlardı, soru soruyorlardı. Ben de çocuklarımı almasınlar diye aklıma ne gelirse öylesine cevap verdim." şeklinde konuştu.

Amerikan askerleri arasında Irak şivesiyle konuşan bir kişinin olduğunu belirten kadın, saatlerce sorguda tutulduklarını, evlerine girmelerine izin verilmediğini söyledi.

Operasyonda 13 kişi ölmüştü

ABD askerleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gece yarısından sonra operasyon başlatmıştı.

Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğünü bildirmişti.

AA'ya bilgi veren yerel güvenlik unsurları ise ABD askerlerinin operasyonda evdekilerden birini sağ şekilde alarak yanlarında götürdüğünü söylemişti.

ABD operasyonu doğrularken hedefteki isme açıklık getirmedi, bölgedeki kaynaklar hedefin terör örgütü DEAŞ'ın en çok aranan elebaşlarından biri olabileceği üzerinde duruyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı olduğunu söylemişti.

Öte yandan, AP'de yer alan habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini kaydetmişti.

AA ekibi baskın bölgesini görüntüledi

AA ekibi, olayın ardından baskının gerçekleştiği yeri görüntülemişti.

Görüntülerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvarları ve tavanının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyordu.

Ayrıca görüntülerde, Amerikan askerlerinin kullandığı mühimmatın artıkları da fark ediliyordu.

Son dakika haber... ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın, yaşananları AA'ya anlattı
Son dakika haber... ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın, yaşananları AA'ya anlattı
Son dakika haber... ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın, yaşananları AA'ya anlattı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Suriye, Savaş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın, yaşananları AA'ya anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın, yaşananları AA'ya anlattı - Son Dakika
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