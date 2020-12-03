Son dakika haber... ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yangın kabusu - Son Dakika

Son dakika haber... ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yangın kabusu
03.12.2020 17:21
Son dakika haberi: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangın rüzgarın sert etkisiyle giderek etkisini arttırmaya devam ederken, yüzlerce kişi tahliye ediliyor.
–ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangın rüzgarın sert etkisiyle giderek etkisini arttırmaya devam ederken, yüzlerce kişi tahliye ediliyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti cehennemi geçiyor. Kaliforniya'daki yangınlarda 10 yıllık ortalamanın yaklaşık iki katı alan yandı. Orange County Yangın Otoritesi, bölgede bazı yerleşim yerlerinin tahliye edileceğini belirtirken, hava kalitesi çıkan duman sebebiyle düştü. Yetkililer, yangının çıkış yerine göre "Bondfire" olarak adlandırdıkları yangında koronavirüs karantinası sebebiyle evini terk edenlere kalacak yer temin edilemeyeceğini belirtti. Öte yandan Güney Kaliforniya'da dün gece saatlerine doğru 15 bin ev ve iş yerinin elektriği kontrollü olarak kesildi.
- Abd
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