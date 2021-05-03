Son dakika haber: ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra ilk defa Kovid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmedi - Son Dakika

Son dakika haber: ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra ilk defa Kovid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmedi

03.05.2021 19:13
Son dakika haber: ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra ilk defa Kovid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmedi, System.String[]

Son dakika haberler... NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölümlerin başlamasından 410 gün sonra ilk defa can kaybının gerçekleşmediği bildirildi.

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölümlerin başlamasından 410 gün sonra ilk defa can kaybının gerçekleşmediği bildirildi.

LA Times gazetesinin ilçe sağlık departmanı raporuna dayandırdığı haberinde, ilk ölümün kaydedildiği 19 Mart 2020'den bu yana dün, ABD'nin en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybına rastlanmadığı belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana 23 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği ve ocak başlarında günlük 300'e yakın ölümün bildirildiği Los Angeles, ABD'de uzun süre vaka ve ölü sayılarının en yüksek oranda seyrettiği California'nın Kovid-19'dan en çok etkilenen şehri konumundaydı.

Gelinen nokta aşı çalışmalarının başarısına bağlandı

Los Angeles'ın pazar gününü can kaybı olmadan kapatmasının ardında tüm eyalet çapında aşı çalışmalarının geldiği noktanın etkili olduğuna değinildi.

Haberde, 10 milyonu aşkın şehir nüfusunun yarısından fazlasının ilk doz, 3'te birine yakın kısmının ise ikinci doz Kovid-19 aşılarının yapıldığının altı çizildi.

California, geçen sene bahar aylarında salgını önlemek için ev yasağının ülkede ilk uygulandığı ve bu yasağın en uzun sürdüğü eyalet olmuştu.???????

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, California, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra ilk defa Kovid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü 30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti 30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı         
21:02
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı         
20:56
Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla         
20:10
Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi         
19:54
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım         
19:37
Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu         
18:35
Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş         
18:01
Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı         
16:53
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 21:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra ilk defa Kovid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement