Son dakika haberi... ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville kentinde, 3 kişinin yaralanmasına neden olan patlama anına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin Broadway caddesinde karavan tipi araçta Noel sabahı meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın gerçekleştiği anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde patlama bölgesine yakın bir sokakta yürüdüğü görülen polisin, köpek gezdiren bir vatandaşı patlamadan önce bölgeye girmemesi adına durduğu belirtildi.POLİSLERİN ERKEN MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDIPolisler, silah sesi duyulduğuna dair aldıkları ihbardan kısa süre sonra sabah erken saatlerde olay yerine geldi. Karavan tipi aracın bulunmasının ardından 'Bu alanda tüm binalar şimdi boşaltılmalıdır' uyarısının yapıldığı belirtildi.Polislerin, bina kapılarını çalmaya ve bölge sakinlerini tahliye etmeye başladığı ifade edildi. Metro polis şefi John Drake , "Bu memurlar bugün hayat kurtardı" dedi. Yakınındaki binalara zarar veren ve camların kırıldığı patlamada üç kişi yaralandı.BELEDİYE BAŞKANINDAN POLİSLERE TEBRİK

Nashville Belediye Başkanı John Cooper, Noel sabahı hayat kurtarmak Nashville şehir merkezindeki binaları tahliye eden, kendilerini tehlikeye atan ve erken müdahalede bulunan altı polisi tebrik etti. Cooper, "Yapılan bu müdahale ekiplerimizin toplumumuz için ne anlama geldiğini yeniden anlamamızı sağladı" dedi.