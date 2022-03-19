Son dakika haber! ABD'nin Norveç'te düşen uçağındaki 4 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! ABD'nin Norveç'te düşen uçağındaki 4 asker hayatını kaybetti

19.03.2022 14:20
Son dakika haber! ABD'nin Norveç'te düşen uçağındaki 4 asker hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkenin kuzeyinde düşen ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi uçakta yer alan 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkenin kuzeyinde düşen ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi uçakta yer alan 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi askeri uçağı, dün Norveç'teki NATO "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına katıldığı sırada düşmüştü. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, uçaktaki 4 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Başbakan Stoere, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Askerler, NATO'nun Cold Response Tatbikatına katılmıştı. Askerlerin ailelerine, akrabalarına ve birliklerindeki asker arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, Norveç polisi bölgede hava koşullarının kötü olduğunu belirtti.

Norveç'teki NATO tatbikatının Ukrayna'daki savaşla ilgisi bulunmuyor.

Ne olmuştu?

Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (JRCC) tarafından dün yapılan açıklamada, söz konusu uçağın Norveç'teki NATO "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına katıldığı sırada yerel saatle 18.26 sularında ülkenin kuzeyinde düştüğü ifade edilmiş, uçakta 4 kişinin bulunduğunu aktarılmıştı. - OSLO

YORUMLAR
500
Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü ABD'ye ait askeri uçak Norveç'te düştü ABD'ye ait askeri uçak Norveç'te düştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Münir Karaloğlu, Norveç, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! ABD'nin Norveç'te düşen uçağındaki 4 asker hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:25:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! ABD'nin Norveç'te düşen uçağındaki 4 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement