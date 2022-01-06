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Son dakika haber | ABD'nin Sırp lider Dodik'e yaptırım kararından Bosnalı ve Batılı yetkililer memnun - Son Dakika

Son dakika haber | ABD'nin Sırp lider Dodik'e yaptırım kararından Bosnalı ve Batılı yetkililer memnun

06.01.2022 14:32
Son dakika haber | ABD'nin Sırp lider Dodik'e yaptırım kararından Bosnalı ve Batılı yetkililer memnun

Son dakika haberler... ABD'nin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'e yaptırım uygulama kararını Bosnalı ve Batılı yetkililer memnuniyetle karşılarken, Dodik ve Sırbistan'dan Washington yönetiminin kararına tepki geldi.

ABD'nin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'e yaptırım uygulama kararını Bosnalı ve Batılı yetkililer memnuniyetle karşılarken, Dodik ve Sırbistan'dan Washington yönetiminin kararına tepki geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, "Bu tür yaptırımlar, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve istikrarına önemli katkı sağlamaktadır." diyerek yaptırımları bölgedeki huzuru koruyacak önemli mesajlar olarak nitelendirdi.

Dzaferovic, "Dodik'in devlet yetkilerine el konulması çağrısında bulunarak, paralel kurumların oluşmasını istemesi, direkt olarak kurumların yıkılması anlamını taşımaktadır. Bu adımlara karşı Dodik'in ödüllendirilmesini beklemek, akıl dışı olurdu. Bu yaptırımlar yerinde ve gereken mesaj verildi." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt de "Bu tür yaptırımlar, devlet kurumlarını bloke etmeye çalışanlara karşı uluslararası toplumun sert bir mesajıdır. Siyasal anlaşmazlıklar ancak diyalogla çözülebilir." açıklamasını yaptı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, resmi Twitter hesabında, "Dodik aktif olarak bölgedeki huzuru bozmak için uğraşıyor. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve istikrarını bozmaya çalışan Dodik, bu yaptırımları hak etti. Uluslararası toplumu da bu tür yaptırımlar yapmaya davet ediyorum." paylaşımını yaptı.

İngiltere'nin Saraybosna Büyükelçisi Matthew Field de ABD'nin Dodik'e uyguladığı yaptırımları, İngiltere olarak desteklediklerini ve ülkesinin Bosna Hersek'e destek için her zaman çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Dodik ise yaptırımların, Bosna Hersek'in işçilerine doğrudan müdahale ve kabul edilemez olduğunu belirterek "ABD, (Başkan) Joe Biden ve Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosna Hersek'te bir Müslüman ülkesi kurulmasını istiyor." dedi.

ABD'nin Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinin güçlü olmasını istemediğini savunan Dodik, "Bosna Hersek Federasyonu'nda hala hükümet kurulamadı, biz ise güçlü adımlar atıyoruz. ABD'de ne bir gayrimenkulüm ne de banka hesabım var. ABD bana yaptırımları kaldırsa da oraya gitmeyi asla planlamıyorum." açıklamasını yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de "Sırbistan, yaptırımlardan memnun değil ve çözümün yaptırımlarda olmadığına inanıyor. Sırbistan olarak Sırp halkına ait biri ve Bosna Hersek'teki Sırpların temsilcisi için uygulanan yaptırımları asla desteklemeyeceğiz." diye konuştu.

ABD'nin Dodik'e yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Dodik ve kontrolündeki Alternativna Televizyonu'nu, yolsuzluk faaliyetlerine ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğüne yönelik devam eden tehditlerine yanıt olarak yaptırım listesine eklediği kaydedilmişti.

Açıklamada, Dodik'in yolsuzlukları ve istikrarı bozan faaliyetlerinin Dayton Barış Anlaşması'ndan bu yana bölgedeki 26 yıllık ilerlemeye zarar verdiği belirtilmişti.

Dodik'in devlet yetkilerine el konulması çağrısında bulunarak ve paralel kurumların oluşmasını harekete geçirerek Bosna Hersek'te devlet kurumlarını zayıflattığına işaret edilen açıklamada, Sırp liderin resmi pozisyonunu ise rüşvet ve diğer yolsuzluk yöntemleriyle kişisel servetini artırmak için kullandığı aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD'nin Sırp lider Dodik'e yaptırım kararından Bosnalı ve Batılı yetkililer memnun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | ABD'nin Sırp lider Dodik'e yaptırım kararından Bosnalı ve Batılı yetkililer memnun - Son Dakika
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