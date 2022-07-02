Harris İlçe Şerifi Ed Gonzales, Twitter 'da, bir apartman kompleksinde dün meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin vurulduğu ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşlarındaki 2 siyahi gencin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

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