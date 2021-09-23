Son dakika haber! ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmerge güçlerine askeri yardım - Son Dakika

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.
Koalisyon Güçleri'nin IKBY'deki Askeri Danışman Grubu Yardımcısı Todd Burroughs, Peşmerge güçlerine yapılan askeri araç yardımını Twitter hesabından duyurdu.
Burroughs, Peşmerge Bakanlığına 60'tan fazla askeri araç verildiğini açıkladı.
Koalisyon Güçleri, dün de Peşmerge Bakanlığına 70 zırhlı araç yardımında bulunmuştu.
Kaynak: AA
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