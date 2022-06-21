Son dakika haber... ABD, orman yangınlarıyla mücadele ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber... ABD, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

21.06.2022 23:31
Son dakika haber... ABD, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD'de etkili olan sıcak ve kuru hava nedeniyle birçok bölgede orman yangınları devam ediyor.

NEW ABD'de etkili olan sıcak ve kuru hava nedeniyle birçok bölgede orman yangınları devam ediyor.

Yetkililer, ABD'nin güney batısında yer alan New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınlarının, bugün itibarıyla 1380 kilometrekareye yayıldığını, ülkede bu yılki yangın sezonunun en büyük yangını haline geldiğini belirtti.

ABD Orman Hizmetlerinden yapılan açıklamada, çalışanlarının New Mexico'da etkili olan kuru hava koşullarını hafife alması nedeniyle orman yangınları tehdidini azaltmak için planlı yakmalarda birden fazla yanlış yaptıkları ifade edildi.

80 sayfalık raporda, planlı olarak yapılan test yangınlarının kontrolden çıktığı ve onları dizginlemek için yeterli kaynak veya suyun bulunamadığı kaydedildi.

New Mexico'da devam eden orman yangınlarında şu ana kadar yüzlerce ev yanarken, binlerce kişi de tahliye edildi.

New Jersey'de orman yangını

Ülkenin kuzeydoğusundaki New Jersey eyaletinin güneyinde devam eden orman yangının eyalette son 15 yılın en büyüğü olduğu ifade edildi.

New Jersey Orman Yangınları Servisinden yetkililer, doğal nedenlerle çıktığını düşündükleri yangının yüzde 70'inin kontrol edildiğini, buna rağmen incelemelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yıl şimdiye kadar yanan alan sayısının, son 10 yıldaki ulusal ortalamanın iki buçuk katından fazla olduğuna dikkat çekerek, şimdiye kadar 31 bin orman yangınında 12 bin 950 kilometre kareden fazla alanın yandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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