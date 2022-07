ABD: "Ruslar Donbass'ta taktik başarılar elde etseler de stratejik hedeflerine ulaşamadılar"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, "Ruslar son birkaç ayda Donbass'ta kademeli taktik başarılar elde etseler de stratejik ve operasyonel hedeflerine ulaşamadılar" dedi.

Sanal olarak gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 4'üncü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'nın Donbass'taki ilerleyişine değindi. Milley, "Ruslar son birkaç ayda Donbass'ta kademeli taktik başarılar elde etseler de stratejik ve operasyonel hedeflerine ulaşamadılar" ifadelerini kullandı. Donbass bölgesinde Rusya'nın ağır maliyetler karşısında düşük kazanımlar elde ettiğini belirten Milley, "Luhansk, Donbass bölgesinde meydana gelen ezici bir yıpratma savaşı var" dedi.

Ukrayna'nın Donbass bölgesini kaybedip kaybetmediğine dair gelen bir soruya cevap veren Milley, "Hayır, henüz kaybedilmedi. Ukraynalılar, kazandıkları her bir toprak parçası için Ruslara bedel ödetiyor" dedi. Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rus ordusu arasındaki mevzilerin birbirine çok yakın olduğunu ifade eden Milley, "Bazı günlerde Ruslardan bir veya iki kilometre uzaklaşabilirsiniz, ancak bundan daha fazlası değil" dedi.

Rusya'nın 90 günlük harekatı boyunca Donbass'ta "çok, çok az" toprak kazandığını söyleyen Milley, bölgedeki çatışmaların çok şiddetli olduğunu ifade ederek, "Her 24 saatte bir on binlerce top mermisi ateşlendiğini, her iki tarafta çok sayıda kayıp, çok sayıda yıkım var" dedi.

(İHA)