Son dakika haber! ABD Savunma Bakanı Austin, güvenlik görüşmeleri için Güney Kore'de - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yıllık güvenlik görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bugün Güney Kore'ye gitti.

Austin, Güney Kore'ye vardıktan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD ile Güney Kore arasındaki ittifakın "bölgedeki barış ve güvenliğin temel taşı" olduğunu belirtti.

Austin ile Güney Koreli mevkidaşı Suh Wook arasındaki görüşme, perşembe günü yapılacak.

Austin'in, ABD'nin Güney Kore'de daha önce konuşlandırdığı rotasyonel helikopter ve topçu birliklerini kalıcı hale getirmesi kararının hemen ardından planlanan görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ve Çin karşısında iki ülkenin on yıllardır süren askeri ittifakını değerlendirmesi ve daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-Chan, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin helikopter ve topçu birliklerini kalıcı olarak konuşlandırma kararının her iki ülkenin de ittifaklarına çok değer verdiğini kanıtladığını söylemişti.