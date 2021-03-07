ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik roketli saldırıya karşılığın, "düşünceli" ve "uygun" olacağını belirtti.

Austin, ABD televizyonunda katıldığı canlı yayında, 3 Mart'ta Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik roketli saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu saldırıya ilişkin istihbarat toplamaya devam ettiklerini belirten Austin, "Iraklıları, bir an önce bu konuya ilişkin soruşturmayı tamamlamaları için teşvik ediyoruz ve onlar da hızlı hareket ediyor. İnsanları her zaman yaptıklarından sorumlu tutacağımızdan emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Austin, saldırının failinin kim olduğundan emin olmak istediklerinin altını çizerek, "Bu tarz saldırıları gerçekleştirenlere mesajımız, bizim kendimizi savunmak için gerekli olanları yapacağımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının arkasında İran'ın olduğunun tespit edilmesi durumunda, ABD'nin açık mesaj verip vermeyeceğinin sorulması üzerine, "İran'ın bir saldırıyı ve bizim eylemlerimizi değerlendirebileceğini ve kendi sonuçlarını çıkarabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Austin, "Askerlerimizi savunacağız ve karşılığımız düşünceli ve uygun olacak." ifadesini kullandı.

"Suudi Arabistan ile ilişkimiz biraz farklı olacaktır"

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun Muhammed bin Selman olduğuna dair istihbarat raporuna karşılık Savunma Bakanlığının bir yanıt verme niyeti olup olmayacağının sorulması üzerine, "Başkan Biden, Suudi Arabistan ile farklı bir tür ilişkimiz olacağından emin olabilir, ancak bu iyi bir ilişkimiz olmayacağı anlamına gelmez. Bunun iyi bir ilişki olacağını tahmin ediyorum ama biraz farklı olacaktır." ifadesini kullandı.

Austin, Suudi Arabistan konusunda, "Bir müttefik ya da ortağınız ile iyi bir stratejik ilişkiniz olması, onları farklı şeylerden dolayı sorumlu tutmayacağınız anlamına gelmez." dedi.