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Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazır olduklarını söyledi - Son Dakika

Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazır olduklarını söyledi

10.12.2021 07:31
Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazır olduklarını söyledi

Son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, İran ile devam eden görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda diğer seçeneklere hazır olduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, İran ile devam eden görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda diğer seçeneklere hazır olduklarını açıkladı.

Viyana'a İran ile Tahran'ın nükleer programı üzerine müzakereler devam ederken, Austin, İsrailli mevkidaşı Gantz'ı Pentagon'da ağırladı.

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Austin, ABD'nin İsrail'in bölgedeki niteliksel üstünlüğüne bağlı olduğunu yineledi.

Austin, "İsrail'in, İran hükümetinin terörizme verdiği destek, füze programı ve endişe verici nükleer ilerlemeleri de dahil olmak üzere istikrarsızlaştırıcı eylemleriyle ilgili derin endişelerini paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in, İran'ın nükleer silah elde etmesini önleme konusunda "tamamen aynı fikirde" olduğunu kaydeden Austin, şöyle devam etti:

"Bu, ABD'nin, İsrail'in ve dünyanın ulusal güvenlik çıkarıdır. İran hükümetinin son aylardaki nükleer eylemlerinden, hem devam eden provokasyonlarından hem de yapıcı diplomatik angajman eksikliğinden derin endişe duyuyorum. Başkanın da açıkça ifade ettiği gibi, politikanın başarısız olması durumunda, diğer seçeneklere dönmeye hazırız. Savunma Bakanlığı, İran tehditlerine karşı başta İsrail olmak üzere bölgedeki tüm ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Kendimizi savunacağız, dostlarımızı savunacağız ve çıkarlarımızı savunacağız."

Austin, İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas ile ilişkilerini normalleştirmesini de takdir ettiklerini ifade ederek, İsrail'in ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) görev bölgesine dahil edilmesinin bölgede yeni fırsatlara kapı açtığını belirtti.

Aynı toplantıda konuşan Gantz ise İsrail ile ABD arasındaki stratejik bağlara değindi.

Gantz, "İran'a karşı koymak için ortak askeri hazırlık ve İran'ın bölgesel saldırganlığını ve nükleer arzusunu durdurmak da dahil olmak bu konudaki diyalogumuzu ve işbirliğimizi derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İran'ın küresel ve bölgesel barış ve istikrar için en büyük tehdit olduğunu söylemeliyim." dedi

İran'ın İsrail devletine varoluşsal tehdit olduğunu savunan Gantz, İran halkından sorunlarının İran rejimi ile olduğunu söyledi.

Gantz, "İran, hegemon olma özlemiyle, Ortadoğu'da ve ötesinde özgürlük, insanlık onuru ve barışın tüm izlerini yok etmeye çalışıyor. Nükleer program, İran'ın radikal ideolojisini dayatma ve İsrail'in varlığını tehdit etme gibi hegemonik hedeflerine ulaşması için bir araçtır. Küresel bir güç olarak ABD yönetiminin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleme konusundaki kararlılığına tamamen güveniyorum." diye konuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Lloyd Austin, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazır olduklarını söyledi - Son Dakika


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