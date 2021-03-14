Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin, Pasifik seyahatinde Çin'e caydırıcılık mesajı verdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin, Pasifik seyahatinde Çin'e caydırıcılık mesajı verdi Açıklaması

14.03.2021 18:21
Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin, Pasifik seyahatinde Çin'e caydırıcılık mesajı verdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: İlk yurt dışı seyahatini Pasifik bölgesine yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki ABD müttefikleri ile askeri iş birliğini arttırmak istediklerini ve Çin'e karşı "güçlü bir caydırıcılık" tesis etmek için bölgeye gittiğini söyledi.

İlk yurt dışı seyahatini Pasifik bölgesine yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki ABD müttefikleri ile askeri iş birliğini arttırmak istediklerini ve Çin'e karşı "güçlü bir caydırıcılık" tesis etmek için bölgeye gittiğini söyledi.

Austin, Pasifik seyahatini, ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının karargahının da bulunduğu Hawaii adalarından başlattı.

Burada kendisi ile seyahat eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, "Bu seyahat ittifaklar ve ortaklıklarla ilgilidir. Oradaki kabiliyetlerimizi artırmakla ilgilidir." dedi.

Austin, ABD Orta Doğu'da terör örgütleri ile mücadele ederken Çin'in ise askeri kapasitesini modernize ettiğini ifade ederek, "Mevcut rekabet üstünlüğümüz aşınıyor. Üstünlük halen bizde, ilerisi için üstünlüğümüzü artıracağız." diye konuştu.

Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'de mevkidaşları ile bir araya geleceğini anlatan Austin, "Amacımız, ABD'ye kafa tutacak Çin ya da başka herhangi bir güce karşı güçlü bir caydırıcılık tesis etmek için gerekli kabiliyet ve operasyon planlarımızın olup olmadığını teyit etmektir." ifadelerini kullandı.

Austin, Tokyo ve Seul'deki toplantılarda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Japonya ile Güney Kore'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile dörtlü toplantılar yapacaklarını ifade eden Austin, orada daha çok, müttefiklerini dinleyeceklerini ve onların bakış açısını öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.

Japonya ve Güney Kore seyahatini tamamladıktan sonra Blinken, 18 Mart'ta, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Alaska'da Çinli mevkidaşları Yang Jiechi ve Wang Yi ile görüşecek. Bu görüşme, Joe Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk görüşme olacak.

Austin ise Hindistan'a gidecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Lloyd Austin, Hawaii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin, Pasifik seyahatinde Çin'e caydırıcılık mesajı verdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı
Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı         
18:14
Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı         
17:56
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti         
16:45
Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma         
16:06
Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı         
15:36
Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı         
15:01
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 18:39:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin, Pasifik seyahatinde Çin'e caydırıcılık mesajı verdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei