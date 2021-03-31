Son dakika haber... ABD, terör mağdurları için Sudan'ın ilettiği 335 milyon doları aldı - Son Dakika

Son dakika haber... ABD, terör mağdurları için Sudan'ın ilettiği 335 milyon doları aldı

31.03.2021 18:35
Son dakika haber... ABD, terör mağdurları için Sudan'ın ilettiği 335 milyon doları aldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'ın Amerikalı terör kurbanları ve aileleri için gönderdiği 335 milyon dolarlık tazminat ödemesini aldıklarını ve bu ülkeyle yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'ın Amerikalı terör kurbanları ve aileleri için gönderdiği 335 milyon dolarlık tazminat ödemesini aldıklarını ve bu ülkeyle yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yazılı açıklamasında, 335 milyon dolarlık ödemeyi aldıklarını duyurmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Blinken, söz konusu tazminatın 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanları ile 2000 yılında ABD'nin USS Cole gemisine düzenlenen saldırının kurbanlarına ve 2008 yılında Sudan'da öldürülen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) görevlisi John Granville'in ailesine aktarılacağını bildirdi.

Sudan'a bu süreçteki yapıcı rolü için teşekkür eden Blinken, tazminat sürecinin tamamlanmasıyla geçen hafta Kongreye, "Sudan'ın egemenlik dokunulmazlığı hakkının yeniden tanımlandığını" bildirdiğini ifade etti. Kongrenin daha önce onayladığı ve ABD resmi gazetesinde de yayımlanan Sudan'la ilgili dokunulmazlık yasası, Sudan'a ABD'deki davalara karşı koruma sağlayacak.

Blinken, açıklamasında, "Bu zorlu süreci arkamızda bırakırken ABD-Sudan ilişkilerinde artık yeni bir sayfa açılabilir." ifadesini kullandı ve ikili ilişkileri geliştirecek adımları atacaklarını vurguladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yılki kararında Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

Donald Trump yönetimi ile Sudan hükümeti arasındaki görüşmeler sonucunda Sudan, 335 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş, Trump ise söz konusu anlaşmayla Sudan'ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılacağını duyurmuştu. Sudan geçen aralık ayında listeden resmen çıkarılmıştı.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 1998'de 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından, birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti. ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Terör, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ABD, terör mağdurları için Sudan'ın ilettiği 335 milyon doları aldı - Son Dakika


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