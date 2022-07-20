Son dakika haber! ABD, Türkiye'yi çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! ABD, Türkiye'yi çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkardı

20.07.2022 00:15
Son dakika haber! ABD, Türkiye'yi çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkardı

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda, Türkiye'nin, Suriye'de desteklediği grupların çocuk savaşçı istihdam ettiği iddiasıyla eklendiği çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı görüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda, Türkiye'nin, Suriye'de desteklediği grupların çocuk savaşçı istihdam ettiği iddiasıyla eklendiği çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı görüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl kongreye sunduğu İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu yayınladı.

Raporda Türkiye ile ilgili bir detay dikkati çekti. Suriye Milli Ordusunun çocukları silah altına aldığı iddiasıyla önceki yıl çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinde yer verilen Türkiye bu yıl o listede yer almadı.

Dışişlerinde rapora ilişkin açıklama yapan İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele Ofisi Direktör Vekili Kari Johnstone'a Türkiye'nin bu listeden neden çıkarıldığı soruldu.

Johnstone, Türkiye'nin, desteklediği ve Suriye Milli Ordusu şemsiyesi altındaki grupların çocuk savaşçı istihdam ettiğine dair bir bilgi olmadığı için çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığını söyledi.

ABD'li diplomat, "Bölgede saygın bir lider ve NATO ortağı olan Türkiye, Suriye'de çocukların savaşmak üzere silah altına alınması ve bu amaçla istihdam edilmesiyle mücadele etme fırsatına sahip." dedi.

ABD'nin de bu konuda Türkiye ile çalıştığını belirten Johnstone, "Elbette ki Türk hükümeti ile görüşmelerimiz var ama bölgede bir lider ve NATO ortağı olarak Türkiye'yi daha önce çocuk asker istihdam eden grupları desteklemeyi bırakması konusunda teşvik ediyoruz. Bu raporun kapsadığı dönem itibarıyla bize ulaşan bir çocuk istihdam edildiğine dair rapor edilmiş bir bilgi yok." diye konuştu.

Bu değerlendirme üzerine AA muhabirinin, "Raporda ABD'nin Suriye'de desteklediği YPG'nin de geniş çapta Suriye ve Irak'ta çocukları silahlı kadrosuna kattığı bilgisi de yer aldı. ABD Dışişlerine bu gruplara verdiği destek konusunda spesifik bir tavsiyede bulundunuz mu?" sorusuna Johnstone, tüm paydaşlarla çalışmaya devam ettikleri yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ardından ortak açıklama yayımlandı Açıklaması Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ardından ortak açıklama yayımlandı Açıklaması Masada neler konuşuldu? Tahran'daki zirvede 3 lider de Suriye için farklı yol haritası çizdi Masada neler konuşuldu? Tahran'daki zirvede 3 lider de Suriye için farklı yol haritası çizdi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ABD, Türkiye'yi çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 00:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! ABD, Türkiye'yi çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement