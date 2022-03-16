Son dakika haber... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan "kimyasal silah kullanmanın bedeli olacağı" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan "kimyasal silah kullanmanın bedeli olacağı" uyarısı

16.03.2022 17:29
Son dakika haber... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan "kimyasal silah kullanmanın bedeli olacağı" uyarısı

Gelen son dakika haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanmasının bedelleri olacağı uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanmasının bedelleri olacağı uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Patruşev bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşına karşı duruşunun net olduğunu vurgulayan Sullivan, ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamaya, Ukrayna'ya ve NATO'nun doğu kanadına destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Sullivan, görüşmede Moskova'nın diplomaside ciddiyetini göstermek için Ukrayna'daki saldırılarını durdurması gerektiğini dile getirerek Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanmanın Rusya için sonuçları konusunda mevkidaşını uyardı.

Söz konusu görüşme ile Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ABD'li ve Rus yetkililer arasında ilk üst düzey temas gerçekleşmiş oldu.

YORUMLAR
500
İtalya Başbakanı Draghi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü İtalya Başbakanı Draghi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü Çin, ABD'yi Tayvan'a silah satmaya son vermeye çağırdı Çin, ABD'yi Tayvan'a silah satmaya son vermeye çağırdı

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kimyasal, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan 'kimyasal silah kullanmanın bedeli olacağı' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bırakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 17:36:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan "kimyasal silah kullanmanın bedeli olacağı" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement