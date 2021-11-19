Son dakika haber! ABD ve Afrika Birliği, Etiyopya'daki taraflara ateşkes için baskı yapıyor - Son Dakika

ABD ve Afrika Birliğinin Etiyopya'nın kuzeyinde artan çatışmalar üzerine taraflara ateşkes için baskı yaptığı bildirildi.

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, başkent Addis Ababa'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, yaptığı açıklamada, Mekonnen ile Feltman'ın görüşmesindeki odak noktasının Etiyopya güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında bir yıl süren silahlı çatışma olduğunu belirtti.

Mekonnen, Feltman'a hükümetin hala isyancıların ve ticari açıdan önemli Kombolcha kasabasının kontrolünde olan Amhara bölgesel eyaletindeki UNESCO mirası kenti Lalibella'ya insani yardım uçuşlarını onayladığını söyledi.

Bu arada, Afrika Birliğinin (AfB) Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo'nun da ara buluculuk çabalarını sürdürmek için Addis Ababa'da ziyarette bulunduğu bildirildi.

Feltman ve Obasanjo'nun taraflara düşmanlıkları derhal ve ön koşulsuz sona erdirmeleri ve ateşkes için baskı yaptığı belirtildi.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.