Son dakika haber | ABD'ye ait hastane gemisi Kolombiya'da

ABD'ye ait USNS Comfort hastane gemisi, tıbbi kontroller ve hastaların tedavi edilmesi amacıyla Kolombiya'nın Cartagena kentine demirledi. ABD'nin Orta Amerika ve Karayipler'e insani yardım misyonunun bir parçası olarak ifade edilen etkinlikle ilgili Bogota'da bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına ABD'nin Kolombiya Büyükelçisi Francisco Palmieri, Kolombiya Sağlık Bakanı Carolina Corcho ve ordu komutanları katıldı. USNS Comfort hastane gemisinde önceden tespit edilen 60'a yakın Kolombiyalı hastaya tıbbi müdahalede bulunulacak, binlerce kişiye de tıbbi kontrol yapılacak.