Son dakika haber | ABD Yüksek Mahkemesi, Bill Cosby'nin serbest bırakılması kararını incelemeyi reddetti - Son Dakika
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Son dakika haber | ABD Yüksek Mahkemesi, Bill Cosby'nin serbest bırakılması kararını incelemeyi reddetti

07.03.2022 23:52
Son dakika haber | ABD Yüksek Mahkemesi, Bill Cosby'nin serbest bırakılması kararını incelemeyi reddetti

Son dakika haber... NEW ABD Yüksek Mahkemesi, komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby'nin cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı mahkumiyet kararının bozulmasını incelemeyi reddetti.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby'nin cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı mahkumiyet kararının bozulmasını incelemeyi reddetti.

Montgomery savcılığının başvurusu üzerine, Pennsylvania Yüksek Mahkemesinin ünlü yıldızın mahkumiyet kararını bozması dosyasını ele almayı reddeden ABD Yüksek Mahkemesi, ilgili kararın olduğu gibi kalması yönünde tavır aldı.

84 yaşındaki Cosby, 2004'te spor yöneticisi Andrea Constand'a uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de suçlu bulunmuş ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cosby, 3 yıl hapis yattıktan sonra, Pennsylvania Eyalet Mahkemesinin, yargılama sürecinde savcıların, 2005'te başka bir davada ünlü yıldızın verdiği ifadeleri aleyhine kullandığı ve yargılamada usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararını bozması üzerine Haziran 2021'de serbest bırakılmıştı.

Montgomery bölge savcılığı, eyalet mahkemesinin söz konusu mahkumiyeti bozma kararını 30 Kasım'da ABD Yüksek Mahkemesine taşımıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD Yüksek Mahkemesi, Bill Cosby'nin serbest bırakılması kararını incelemeyi reddetti - Son Dakika


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