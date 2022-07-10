Yamagami'nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu kaydeden müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe'yi hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen saldırgan, önceden silahı test ettiğini öne sürdü - Son Dakika

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