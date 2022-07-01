Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Emrah Tekin hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Tekin ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan sanık Emrah Tekin, "Perişanım, çok pişmanım. Ceza almak istemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Odunpazarı, Eskişehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası - Son Dakika

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