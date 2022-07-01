Son dakika haber! Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haber! Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası

01.07.2022 10:53
Son dakika haber! Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası

Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'de, tartıştığı ablası Hasret Yüksekkavas'ı (32) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emrah Tekin (21), mahkemedeki tutumu göz önüne alınarak iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı ablası Hasret Yüksekkavas'ı (32) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emrah Tekin (21), mahkemedeki tutumu göz önüne alınarak iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi'nde yaşayan Emrah Tekin, 2020 yılı Aralık ayında tartıştığı ablası, 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas'ı, komşusunun evinde bıçaklayıp öldürdü. Kendisini de aynı bıçakla yaralayan Tekin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Emrah Tekin hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Tekin ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan sanık Emrah Tekin, "Perişanım, çok pişmanım. Ceza almak istemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının savunmasının ardından Emrah Tekin'e ablasını kasten öldürme suçundan iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı.


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Kaynak: DHA

Odunpazarı, Eskişehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası - Son Dakika

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