Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor

05.01.2021 10:36
Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor, System.String[]

Son dakika haber... Van'da görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, dondurucu havada Van Gölü'nde yüzdükten sonra kar üstünde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor.

Van'da görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, dondurucu havada Van Gölü'nde yüzdükten sonra kar üstünde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs hastalarıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Tatlı, ocak ayında dondurucu havaya aldırış etmeden Van Gölü'nde yüzüyor. Van'a atandığı ilk günden bu yana sabah saatlerinde tarihi Şamran Kanalı ve Van Gölü sahil bandında yürüyüş yapan Dr. Tatlı, yürüyüş sonrası ise gölde yüzmeye başladı. Yaz aylarında bu alışkanlığına başlayan Dr. Tatlı, kış ayında da devam ettirdi.

Ocak ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 9 ila 10 dereceye düştüğü Van'da, gölde yüzen doktoru görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Özellikle hastanede nöbetçi olduğu günlerde vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için sabah saatlerinde Van Gölü'nde yüzen Dr. Tatlı, o günkü başarısını da buna bağlıyor.

"VAN GÖLÜ'YLE ARAMIZDA BİR SEVDA OLUŞTU"

İHA muhabirine konuşan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, doğa tıbbıyla ilgilendiği için soğuk suda yüzmekle ilgili çeşitli araştırmalar yaptığını belirtti. Yaklaşık 11 yıldır acil tıp uzmanı olarak insan sağlığıyla ilgilendiğini ifade eden Dr. Tatlı, "Soğuk suyun ciddi anlamda faydaları var. Bizim fabrika ayarlarımızın bozulmasına neden olan konfor bağımlılığı toplumu çeşitli hastalıklardan mustarip olmasına neden oluyor. Soğuk suya girmenin fizyolojik ve psikolojik faydaları var. Fizyolojik faydalarına gelince dünyanın etrafını iki buçuk kat dönebilecek bir damar ağımız var. Soğuk suya girdiğimiz zaman bu damar ağı aktifleşiyor. Tüm damarlarımız kasılma ve gevşeme hareketleriyle organların dolaşımını artırıyor. İnsan yağ dokusu beyaz ve kahverengi diye ikiye alır. Kahverengi yağ dokusu, ısıyı oluşturan yağ dokusudur. Isıyı oluşturan yağ dokusu, insan vücudunda artmaya başlıyor. Tabi bu sadece bir günde olmuyor. Bizim gibi 4-5 ay boyunca suya girenler için kahverengi yağ dokusu artıyor. Soğuğa toleransınız da kolaylaşıyor. İnsan metabolizması daha da hızlanıyor" dedi.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DÜZGÜN ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR"

Soğuk suyun bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını sağladığının altını çizen Tatlı, "Aktif olarak Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen bir hekimim. Kovid-19 mikrobu akciğerde tahribat yapmıyor. Aslında bu bağışıklık sitemindeki hücrelerimizin ortaya çıkardığı tahribattır. Biz hastanede bağışıklık sistemini azaltıcı ilaçlar veriyoruz. Bu da bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmadığını gösteriyor. Bu yüzden bu hastalığı bazı insanlar ayakta geçiriyor ya da hiç geçirmiyor. İşte soğuk suyun bunun gibi bir faydası var" şeklinde konuştu.

"TEPEDEN TIRNAĞA İNSAN VÜCUDU İÇİN FAYDALI"

Soğuk suyun odaklamayı artırdığını ve bu yüzden de nöbet öncesi genellikle soğuk suya girmeye çalıştığına dikkat çeken Tatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soğuk su için fark ettiğim en önemli etkilerinden birisi de sizi o ana taşıyor. Soğuk suya girdiğiniz zaman geçmişi ve ya geleceği düşünemiyorsunuz. Odaklanmanızda artış ve düzelme meydana geliyor. Bende nöbet öncesi genellikle soğuk suya girmeye çalışıyorum. Bu yüzden nöbetlerde daha başarılı olduğumu ve insanlara daha çok faydalı olduğumu hissediyorum. Biz Van Gölü'nü de sadece soğuk su olarak geçemeyiz. Van Gölü, ruhu olan bir göldür. Vanlılar genel olarak deniz der, ve ben Van denizi demeyi tercih ediyorum. Van denizinin suyu sodalıdır. Bu yüzden yüksek miktarda mineral var ve tepeden tırnağa insan vücudu için faydalıdır."

Soğuk suda yüzülmesinin özel olarak çalışılması gereken bir durum olduğunu, bunun için ilk etapta herkese önermediğini dile getiren Tatlı, ilk aşamada duş sonunda vücudun 30 saniye soğuk suyla temas edilmesini önerdi. Tatlı, bu uygulamanın daha sonra göreceli olarak 30 saniyeden birkaç dakikaya kadar attırılabileceğini kaydetti.

Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor
Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor

Mehmet Tatlı, Van Gölü, 112, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü'nde yüzüyor - Son Dakika


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