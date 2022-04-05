Acil tıp teknisyeninin sütannelik yaptığı terk edilen bebeğin annesi gözaltında - Son Dakika
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Acil tıp teknisyeninin sütannelik yaptığı terk edilen bebeğin annesi gözaltında

05.04.2022 11:19

Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe süt annelik yapması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe süt annelik yapması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım servisine alındığı öğrenilirken, bebeğini terk eden anne savcılığın talimatıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terk" suçlarından gözaltına alındı.

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEYEN EKİPLER ANNEYİ BULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bebeğini terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı. 60 güvenlik kamerasını inceleyen polisler, şüpheli Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiğini, daha sonra taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını belirledi.

BEBEĞİNİ TERK EDEN ANNE GÖZALTINDA

Görüntüleri izleyen ekipler, Ebru S.'nin daha sonra bir araca bindiğini tespit etti. Araç sahibinin M.D. isimli şahıs olduğu, aracın Gebze Dilovası'nda olduğu belirlendi. Polis ekiplerince ifadesi alınan M.D., Ebru S. ile eskiden tanıştıklarını, Ebru S.'yi arabasına aldıktan sonra Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiklerini ve daha sonra evine bıraktığını söyledi.

Şüpheli Ebru S. savcılığın talimatıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "bebek terk etmek" suçlarından gözaltına alındı. Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Gamze Erdemir/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acil tıp teknisyeninin sütannelik yaptığı terk edilen bebeğin annesi gözaltında - Son Dakika


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