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Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı - Son Dakika

Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı

06.07.2021 10:00

Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı Kazaya karışan annenin feryatları ailesini sağ sağlim görünce son buldu Antalya'da hareket halindeki kamyonetin açılan kaputu kazaya neden oldu.

Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı

Kazaya karışan annenin feryatları ailesini sağ sağlim görünce son buldu

ANTALYA - Antalya'da hareket halindeki kamyonetin açılan kaputu kazaya neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza haberini alan kamyonet sürücüsünün anne-babası olay yerine gelirken annenin feryatları oğlu-gelini ve torununu sağ salim görünce son buldu.

Kaza Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Faik Andariman'ın kullandığı 45 ADJ 567 plakalı hurdacı kamyoneti, Manavgat Çevreyolu köprüsüne geldiğinde motor kaputu aniden açıldı. Önünü göremeyen araç sürücüsü, aracı durdurmak yerine hareket halindeyken camdan çıkmak suretiyle kaputu kapatmaya çalıştı. Bu sırada yolda zigzaglar çizmeye başlayan kamyonete, Zekai Yüksel'in kullandığı 07 GMT 93 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazanın ardından araçta bulunanlar araçlardan inerek yol kenarında kazanın etkisinden kurtulmaya çalışırken olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, şahıslara ayakta müdahale etti. Araçlarda bulunanlar sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmediler.

Kaputu kapattım otomobil arkadan çarptı

Manavgat köprüsüne geldiğinde kamyonetin motor kaputunun açıldığını belirten Faik Andariman "Kaputu camdan uzanıp kapattıktan sonra aracı durdurdum. Aracın durmasının üzerinden 10 saniye bile geçmeden otomobil benim aracıma arkadan çarptı" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Almanya'dan tatil için geldiklerini belirten Zekai Yüksel "Havalimanından kiraladığımız araçla Alanya'ya tatil için gidiyorduk. Yolumuzda ilerlerken, önümdeki kamyonetim kaputunun açık olduğunu, kamyonet sürücüsünün araçtan inmeden hareket halindeyken camdan çıkarak kaputu kapatmaya çalıştığını gördüm. Solundan geçmeye çalıştığım sırada kamyonet önüme geldi ve çarpmak zorunda kaldım" dedi.

Anne, kaza yapan aracı görünce feryat etti

Kazanın meydana geldiği yere, kazadan kısa bir süre sonra üzeri hurda dolu bir kamyonet yanaştı. Kamyonetten inen ve feryat içerisinde ağlayarak kaza yapanların yanına gelen kadın, kamyonet sürücüsü olan oğlu, gelini ve torununun önemli bir şeyi olmadığını görünce rahat bir nefes aldı.

Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı
Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı
Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı
Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı
Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı
Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı
Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı
Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı

Manavgat, Kamyonet, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Açılan motor kaputunu hareket halinde kapatmak isterken kaza yaptı - Son Dakika


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