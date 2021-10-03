Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç kız not bırakıp 'intihar etti'... Acılı baba Ağgül: "Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü" - Son Dakika

18 yaşındaki genç kız not bırakıp 'intihar etti'... Acılı baba Ağgül: "Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü"

İntihar notunda ismi geçen 2 kişi serbest bırakıldı

IĞDIR - Iğdır'da 18 yaşındaki genç kız, iddiaya göre not bırakarak evlerinin 5. katından atlayıp yaşamına son verdi. Acılı baba Kemal Ağgül kızının böyle bir şey yapmayacağını ifade ederek, "Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü" dedi. Notta genç kızın ismini verdiği ve gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Iğdır'ın Pir Sultan Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aleyna Ağgül'ün Göktürk A. ile arkadaşlık yaptığı belirtildi. Iğdır'da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlu Göktürk A.'nın cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kızla birlikte oldu. Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan lise mezunu 18 yaşında ki Aleyna Ağgül evlerinin 5. katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ağgül'ün cansız bedenini Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İntihar notundaki iki isim serbest bırakıldı"

Aleyna Ağgül intihar etmeden önce not yazdı. 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, notta ismi geçen baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi ise baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

"Benim kızım intihar etmedi, bu bir cinayet"

Kızının intihar etmediğini ifade eden baba Kemal Ağgül, "Akşam 9 da çocuğu evden birilerinin vasıtasıyla çıkarıyorlar. Çocuğuma zorla alkol aldırıyorlar. Bu cinayet. Polis çocuğu elinde bıçakla yakalamış. 3 gün nezarette kaldılar baba ve oğlu. Serbest bırakıldılar. 5'nci kattan düşmüş kızım. Benim kızımın cesedinde sadece boyun arkası hasar almış. O kattan düşen insan paramparça olurdu. Güzel bir senaryo yaptılar. Çocuğum üniversiteye hazırlanıyordu, özel ders alıyor. Böyle bir şey yapmaz" şeklinde konuştu.

Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Aleyna'nın tecavüze uğrayıp uğramadığı adli tıp raporu ile ortaya çıkacak.