Son dakika haber... Acıpayam'da pazar yerleri Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinin bazı mahallelerindeki pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşları korumak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Miraç Akbulut başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Alınan kararla bulaş ve teması önlemek amacıyla Akalan, Alaattin, Dedebağı, Dodurga, Gümüş, Kumavşarı, Yassıhöyük, Yazır, Yeşilyuva mahallelerindeki pazar yerleri ile kıraathane, kafe, kahvehane ve çay ocaklarının da 14 gün süreyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Ayırca lokanta, restoran, yemek ve tost salonu gibi işletmelerin ise 14 gün süreyle sadece paket servisiyle hizmet verilmesi kararlaştırıldı.