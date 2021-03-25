Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti
25.03.2021 23:47
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, yakın arkadaşı ve TV Azteca'nın yöneticisi Alberto Ciurana, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Ilıcalı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda TV Azteca'nın yöneticisi olan Alberto Ciurana'nın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği açıkladı.
"CANIM ARKADAŞIM HER ZAMAN KALBİMİZDESİN"
Sosyal medyadan Alberto Ciurana ile beraber çekildiği fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, paylaşımına"Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düştü. Ilıcalı'nın paylaşımı sonrası ünlü televizyoncuya başsağlığı yorumları yapıldı.
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