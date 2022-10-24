Adalar vapurunda intihar girişiminde bulunan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir çocuğa isabet etti - Son Dakika
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Adalar vapurunda intihar girişiminde bulunan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir çocuğa isabet etti

24.10.2022 10:41

Karaköy- ile Adalar arasında sefer yapan vapurda bir polis memuru yanında bulunan kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. İntihar eden polis memurunun silahından çıkan kurşun vapurda bulunan bir çocuğa ise isabet etti.

Dün saat 19.30 sıralarında Karaköy- Adalar seferi yapan vapurda kız arkadaşı ile seyahat eden polis memuru R. S. (31) kız arkadaşı A.Ş. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

Adalar vapurunda bir polis intihar etti, seken kurşun ile çocuk yaralandı

SEKEN KURŞUN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

İkilinin tartışması sonrası polis memuru, tabancasını ateşleyerek intihar etti. Polis memuru, intihar ederken silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan A.A. isimli çocuğa isabet etti. Kurşunun isabet ettiği A.A. hafif şekilde yaralanarak bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adalar vapurunda bir polis intihar etti, seken kurşun ile çocuk yaralandı
Kaynak: İHA
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Karaköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalar vapurunda intihar girişiminde bulunan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir çocuğa isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalar vapurunda intihar girişiminde bulunan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir çocuğa isabet etti - Son Dakika
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