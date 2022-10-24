Adalar vapurunda intihar girişiminde bulunan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir çocuğa isabet etti

Dün saat 19.30 sıralarında Karaköy- Adalar seferi yapan vapurda kız arkadaşı ile seyahat eden polis memuru R. S. (31) kız arkadaşı A.Ş. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.
İkilinin tartışması sonrası polis memuru, tabancasını ateşleyerek intihar etti. Polis memuru, intihar ederken silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan A.A. isimli çocuğa isabet etti. Kurşunun isabet ettiği A.A. hafif şekilde yaralanarak bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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