Adalar vapurunda intihar girişiminde bulunan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir çocuğa isabet etti

Karaköy- ile Adalar arasında sefer yapan vapurda bir polis memuru yanında bulunan kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. İntihar eden polis memurunun silahından çıkan kurşun vapurda bulunan bir çocuğa ise isabet etti.

Dün saat 19.30 sıralarında Karaköy- Adalar seferi yapan vapurda kız arkadaşı ile seyahat eden polis memuru R. S. (31) kız arkadaşı A.Ş. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. SEKEN KURŞUN ÇOCUĞA İSABET ETTİ İkilinin tartışması sonrası polis memuru, tabancasını ateşleyerek intihar etti. Polis memuru, intihar ederken silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan A.A. isimli çocuğa isabet etti. Kurşunun isabet ettiği A.A. hafif şekilde yaralanarak bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Adalar vapurunda bir polis intihar etti, seken kurşun ile çocuk yaralandı

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