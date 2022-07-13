Son dakika haber! ADALAR VAPURUNDA YER KAVGASI - Son Dakika
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Son dakika haber! ADALAR VAPURUNDA YER KAVGASI

13.07.2022 09:53

Son dakika haberi: ADALAR VAPURUNDA YER KAVGASICengiz ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)- ADALAR vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti.

ADALAR VAPURUNDA YER KAVGASI

Cengiz ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)- ADALAR vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahale etti. Vapurda kavga eden yolcular polis tarafından gözaltına alındı.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy- Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kadın yolcunun darbedilmeye çalışıldığını gören diğer yolcular müdahale etti. Yolcular, erkek yolcuyu durdurmaya çalışınca, kavga büyüdü. Aralarında çocukların da bulunduğu diğer yolcular arasında, korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine Kadıköy iskelesine deniz polisi ve bekçi sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞANLARIN VAPURDAN İNDİRİLME ANLARI KAMERADA

Kavganın yaşandığı Adalar vapuru Kadıköy iskelesine yanaştı. Kavganın ortasında kalan bebek de, görevliler tarafından iskelede bekleyen bekçiye verilerek koruma alındı. İskelede bekleyen polis ekipleri ve bekçiler kavgaya karışanları yaka paça, yere yatırarak gözaltına aldı. Vapurdaki başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kadın yolcunun kendisini darbetmeye çalışan kişiden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ADALAR VAPURUNDA YER KAVGASI - Son Dakika

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