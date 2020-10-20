Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan: E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık - Son Dakika

Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan: E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık

20.10.2020 17:16
Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan: E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, Adalet Bakanlığı ile PTT arasında 'Adli Tebligat İşbirliği Protokolü' imzalandı.

ANKARA'da, Adalet Bakanlığı ile PTT arasında 'Adli Tebligat İşbirliği Protokolü' imzalandı. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 35 milyondan fazla elektronik tebligat yapıldı. 21 bin yetişkin ağaca tekabül eden 1234 ton kağıt tasarrufu sağlandı" dedi.

Ankara'da 'Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında Adalet Bakanlığı ile PTT arasında 'Adli Tebligat İşbirliği Protokolü'nün imza töreni düzenlendi. Dikmen Hakim Evi'nde düzenlenen törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve PTT Yönetim Kurulu Başkanı Enver İskurt katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı İskurt, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin önemli e-devlet hizmetlerimizden olduğunu ve adalet sistemine sağladığı hız ve kolaylıkla insanların takdirini topladığını belirterek, "Bugün, Adalet Bakanlığımız ile iş birliği içinde 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak geçtiğimiz ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni çok daha faydalı olacak şekilde geliştirmek için bir aradayız. Hali hazırda kullanılan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'mizi geliştirmek için bir protokole imza atıyoruz. Sürdüreceğimiz ortak faaliyetler ile oluşturulacak karşılıklı çalışma grupları aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz" dedi.'500 BİNE YAKIN KİŞİ VE KURUM E-TEBLİGAT SİSTEMİNİ KULLANIYOR'7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile elektronik tebligatın zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı İskurt, "Hizmete sunulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile günlerce süren tebligat işlemleri artık çok kısa süre içinde tamamlanabiliyor. Bu sayede adalet sistemi daha hızlı ve çevre dostu bir şekilde işliyor. Kurulan yeni sistemle binlerce ağaç kesilmekten kurtarıldı ve yargı sistemimizin işleyişinin bir parçası olan tebligat gönderim süreci yeniden düzenlendi. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi sayesinde 500 bine yakın kişi ve kurum e-tebligat sistemini kullanmaya başladı. Sistemin kurulduğu günden bu yana 36 milyon tebligat gönderildiği kayda geçirilirken, bu sayının daha da artması ve sistemin yaygınlaştırılması için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.'1234 TON KAĞIT TASARRUFU SAĞLANDI'Adalet Bakanı Yardımcısı Birkan ise, adalet teşkilatının ve yargılamaların en önemli unsurlarından bir tanesinin tebligat olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Yargılamadaki bazı gecikmelerin en büyük nedeni tebligat kaynaklı. Biz de bunu tespit ettik ve gidermek için bir çalışma yaptık. Artık çağ iletişim çağı. Biz kanunlarımızı da bu noktada güncelledik ve elektronik tebligata da hızlı bir şekilde giriş yaptık. İnanılmaz bir şekilde bu sayı artıyor. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle de şirketlerimizden, avukat meslektaşlarımızdan, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan beklentimiz bu elektronik tebligat konusunda hassas olmaları ve bu konudaki çalışmaları tamamlamaları. Elektronik tebligatla biz hedeflerimize bir adım daha yanaşıyoruz. Burada en büyük paydaşımız PTT. İnşallah özellikle elektronik tebligat konusunda büyük başarıları hep birlikte gerçekleştireceğiz. E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 35 milyondan fazla elektronik tebligat yapıldı. 21 bin yetişkin ağaca tekabül eden 1234 ton kağıt tasarrufu sağlandı."

Konuşmaların ardından Birkan ile İskurt arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan: E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık
Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan: E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık
Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan: E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık
Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan: E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık
Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan: E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık

Ankara, Adalet, Bakan, PTT, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Adalet Bakan Yardımcısı Birkan: E-tebligata geçince binlerce ağacı kurtardık - Son Dakika


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