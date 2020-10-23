Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Demir'e ziyaret - Son Dakika

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Demir'e ziyaret

23.10.2020 15:53
Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Demir'e ziyaret, System.String[]

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Yılmaz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Samsun Bölge Adliyesi Başsavcısı Fahri Gülay ile Mustafa Demir'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, daha sonra konuklarına Saathane Meydanı'nı gezdirerek çevre düzenleme çalışmaları ve belediye tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgi verdi.

Saathane Meydanı'ndaki çevre düzenlemelerine yönelik projenin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasıyla başladığını anlatan Demir, "İlk önce alan tesviye edildi, daha sonra SASKİ altyapı çalışmalarını tamamladı. Şu an aydınlatma ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılıyor. Yere serilen taşlardan tarihi dokunun etrafını kapatacağımız korkuluklara varıncaya kadar her şey belediyemizin tesislerinde üretiliyor. Kısa bir süre sonra tüm çalışmalar bitirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Demir'e ziyaret
Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Demir'e ziyaret
Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Demir'e ziyaret
Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Demir'e ziyaret
Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Demir'e ziyaret

Şaban Yılmaz, Adalet, Samsun, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Demir'e ziyaret - Son Dakika


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