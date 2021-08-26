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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurunun daveti üzerine cezaevini ziyaret etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurunun daveti üzerine cezaevini ziyaret etti

26.08.2021 12:19

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurunun sosyal medyadaki daveti üzerine Bitlis'te cezaevi ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurunun sosyal medyadaki daveti üzerine Bitlis'te cezaevi ziyaretinde bulundu.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama törenine katılmak için Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Gül, sosyal medya hesabından Selçuklu Meydan Mezarlığından çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımı gören Ahlat'ta görevli infaz koruma memuru Sezer Tandoğan, fotoğrafa yorum yaparak, "Ahlat'a kadar gelişmişken Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na da ziyaretlerinizi, personelleriniz ile iç içe olmanızı bekleriz sayın bakanım." yazdı.

Yorumu cevaplayarak, "Geliyorum arkadaşlar çayınızı içmeye" mesajını paylaşan Bakan Gül, Ahlat T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan ve yetkililerinden bilgi alan Bakan Gül, kurum personeliyle bir araya geldi.

Büyük zaferin yıl dönümünde ecdadı anmak üzere Ahlat'ta bulunduklarını belirten Gül, vatanı emanet kılan ve Anadolu'nun topraklarını açan ecdadı rahmetle, tüm şehitleri minnette yad ettiklerini söyledi.

Ecdada layık olarak çalışıp ülkeyi daha güçlü ve bağımsızlığını ebedi olarak koruyacak şekilde büyüterek yola devam edeceklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Bizden sonraki nesillerin de beklentileri budur. Bu vesileyle sizlerle bir aradayız. Dün Sezer'in 'bize gelmiyorsunuz' diye bir sözü oldu. Gittiğimiz yerlerde özellikle adliye ve cezaevi çalışanlarımızla bir arada olmaya çalışıyorum. O da teşvik etmiş oldu. Adalet hizmetlerini tesis eden tüm çalışanlarımızla birer aileyiz. Bu hizmetler ne kadar güçlü verilirse, insanların adalete olan inancı ve güveni daha da artar. Ceza infaz kurumlarında görev yapan arkadaşlarımız, devletin canını emanet ettiği kişilerin rehabilitasyonlarını en verimli şekilde geçirmeleri için canla başla çalışıyorsunuz. Çok önemli bir mesleği ifa ediyorsunuz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnfaz koruma memurluğu kamuoyunda da çok önemli ve saygın bir meslek haline geldi, gelmeye devam ediyor. Bu konuda el birliğiyle çabalarımızı artıracağız."

"Görevinizi yaparken o kişilerin, mahkum ve tutukluların, size emanet olduğu bilincini aklınızdan çıkarmayın." diyen Bakan Gül, "Bu konuda 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını meslek hayatınız boyunca aklınızdan çıkarmadan faaliyetlerinizi yapın. Sürekli kendinizi geliştirin. Bu konuda her türlü desteğimizi bakanlık olarak sürdüreceğiz. Görevinizi ifa ederken zorluklarınızın farkındayız. Bu zorlukları beraber çözmek konusunda yanınızda olduk, olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Adalet tazminatı anlamında da bir ilave ödeme gelecek"

Yıllardır infaz koruma memurlarının hayali olan yıpranma payı hakkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Gül, farklı imkanların sağlanması için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Toplu sözleşmede de Erdoğan'ın destekleriyle personelin ihtiyaçları konusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bizzat görüştüklerini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Personelimize 90 ile 260 lira arasında ilave maaş ve sendikal hakların dışında adalet tazminatı anlamında da bir ilave ödeme gelecek. Toplu sözleşme kapsamında bu gündeme geldi ve imzalandı. Sözleşmeli arkadaşların kadroya geçmesi de temel başlıklarımızdan biridir. Ümit ediyorum ki bu sene bu konuda müjdeli, güzel bir sonuç alırız. Çünkü bu konu çalışma barışını zedeleyen bir durum. Bu konuda belli bir süreçte sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçmesi ve hem de görevde yükselme gibi birtakım imkanların ve diğer özlük hakları anlamında da düzenlemeleri inşallah yapmış oluruz. Bunu da başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili tüm kurumlarımızla destekleriyle hayata geçiririz. Her alanda el birliğiyle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiyemizi, ülkemizi ve milletimizi, büyütmeye devam edeceğiz."

Bakan Gül, geçen yıl infaz koruma memurlarının kıyafetlerini yenilediklerini, personelin bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının infaz koruma memurları için de zorlu bir süreç olduğunu aktaran Gül, "Herkese evinizde kalın derken, personelimiz evine adeta gidemedi, izole oldu. Sağlık Bakanlığımız sizin ve tüm insanımızın sağlığıyla ilgili tedbirleri gelişmelere göre alıyor. Bu konuları da değerlendiriyoruz. Umarım bu sıkıntıları aştığımız bir yıl olur. Bu güzel memleket Ahlat'ta sizlerle olduğum için büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Sezer'e de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül'ün kurumu ziyaret etmesinin mutluluğunu yaşayan infaz koruma memuru Sezer Tandoğan ise "Sayın Bakanımız Malazgirt kutlamalarına katılmışlardı. Sosyal medya hesabından bakanımızın Ahlat Selçuklu Mezarlığında paylaştığı fotoğrafını gördüm. İçten bir duygu ile Sayın Bakanımızı davet etmek istedim ve mesaja cevap yazarak davet ettim. Sağ olsun davetimizi kırmadı ve teşrif etti. Çok mutluyuz. Kurum olarak bakanımızla bir araya geldik. Bizi kırmayan bakanımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Bakanlığın desteklerini sürekli hissettiklerini kaydeden Başsavcı Akdoğan ise Bakan Gül'ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurunun daveti üzerine cezaevini ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurunun daveti üzerine cezaevini ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurunun daveti üzerine cezaevini ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurunun daveti üzerine cezaevini ziyaret etti

Adalet Bakanı, Cezaevi, Bitlis, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurunun daveti üzerine cezaevini ziyaret etti - Son Dakika


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