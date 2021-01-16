Adalet Bakanı Gül, İstanbul Havalimanı Adliyesi'ni ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Havalimanı'nda açılan adliyenin amacının vatandaşın işini kolaylaştırmak olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın, yurt içi ve dışına giderken, yargısal birtakım işlemlerden dolayı mağdur olmamalarını amaçlıyoruz. İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde, 7 gün 24 saat hakim ve savcılarımız, zabıt katiplerimiz, yazı işleri müdürlerimiz ve diğer personelimizle birlikte yargı hizmeti veriyor." dedi.

Bakan Gül, Ankara'ya hareketinden önce yerli ve yabancı milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda 10 Şubat 2020'de açılan adliyeyi ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, adliye binası ile Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflerden birinin daha gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, havalimanında açılan adliyenin amacının vatandaşlara adli hizmet vermek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın, yurt içi ve dışına giderken, yargısal birtakım işlemlerden dolayı mağdur olmamalarını amaçlıyoruz. İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde, 7 gün 24 saat hakim ve savcılarımız, zabıt katiplerimiz, yazı işleri müdürlerimiz ve diğer personelimizle birlikte yargı hizmeti veriyor. Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne bağlı olarak bu adli hizmetler gerçekleşmektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' mantığından hareketle vatandaşlarımızın işlerini zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir anlayışımız vardır. Adalete erişimi artıran bir uygulamadır. Güven veren, erişilebilir adalet amacını uyguladığımız çok önemli bir model olmuştur. 23.45'te yargı hizmeti veriliyor, bu anlamda dünyada ve Türkiye'de ilk uygulama."

Yargı mensuplarının 24 saat hizmet anlayışıyla vatandaşa hizmet verdiğini anlatan Gül, aynı hizmetin turistlere de sunulduğunu dile getirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seyahat ederken herhangi bir konuda ifadesi alınması gereken vatandaşın, geceyi gözaltında geçirmeden ve 10 dakika gibi kısa bir sürede havalimanı adliyesinde işleminin yapıldığını belirterek, "Böylece vatandaş mağdur olmuyor, uçağını kaçırmıyor, işlemlerini kısa sürede yapabiliyor. Bu hizmet nedeniyle emeği geçen bütün yargı mensuplarımıza, hakim savcı ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı'na yakışır, güveni artırıcı bu hizmeti daha da geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı Adliyesi, vatandaşın işini kolaylaştırdı

Yılda milyonlarca yerli ve yabancı yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede, savcılık 10 Şubat 2020, 21 ve 22. Asliye Ceza Mahkemeleri ise 24 Temmuz 2020'den beri faaliyet gösteriyor.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin bir birimi olan İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde mahkemeler, 7 gün, 24 saat hizmet veriyor.

Mahkemelerde, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. İşlemlerin havaalanında yapılıyor olması sayesinde yolcular, zaman kaybı yaşamıyor ve uçaklarını kaçırmıyor.

Daha önce seyahatleri için havalimanına gelenlerden hakkında adli işlem yapılması gerekenler, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götürülüyordu. Gece adli işlemi olanlar ise ertesi gün sabah adliyeye çıkartılıyordu.

Adliye hizmet birimlerinin belli bir saatten sonra hizmet vermemesi nedeniyle yaşanan gözaltıların böylece önüne geçilmiş oldu. Havalimanında meydana gelen olaylara seri biçimde müdahale edilmesi ve delillerin toplanması, ayrıca mağdurların şikayetinin hemen alınması imkanı sağlandı.

Havalimanından hizmet verilmeye başlandığı 10 Şubat 2020'den itibaren yaklaşık 3 bin 500 kişi için yakalama emrine, yaklaşık 2 bin 100 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı. Böylelikle 5 binin üzerindeki kişinin mağduriyeti önlendi. Uygulama sayesinde adalet hizmetleri aksamadan yürütülürken, vatandaşların da işleri kolaylaştı.

Bu yıl, uygulamanın diğer havaalanlarına yaygınlaştırılması amaçlanıyor.