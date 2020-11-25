Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: " Libya'ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kullanacağız. Bu girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçtiremeyecektir." - ANKARA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Libya'ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur. - Son Dakika