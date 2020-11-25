Son dakika haber | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Libya'ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur.

Son dakika politika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Libya'ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: " Libya'ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kullanacağız. Bu girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçtiremeyecektir." - ANKARA

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