Son dakika haber | Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı... - Son Dakika
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Son dakika haber | Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı...

15.04.2022 09:22
Son dakika haber | Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı...

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir.

Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." - ANKARA

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Adalet Bakanı, Cemal Kaşıkçı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Adalet Bakanı Bozdağ: 'Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı... - Son Dakika
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