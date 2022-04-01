Bozdağ - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala hakkındaki açıklamaları - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Öyle gözüküyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, kendisi CHP grubunda bir mahkeme kurdu, kendisini de ağır ceza reisi veya asliye ceza, sulh ceza hakimi yerine mi koydu bilmiyorum, dilediğini tutukluyor, dilediğini serbest bırakıyor." dedi.

Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Firari organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iadesine yönelik soru üzerine Bozdağ, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve Türkiye'nin Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) Peker'in iadesini istediğini hatırlattı. Bozdağ, "BAE'den bize herhangi bir dönüş olmadı. Onlardan da cevap bekliyoruz. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüz meseleyi yakından takip ediyorlar. Biz de bizzat takip ediyoruz. Oradan bir cevap geldiğinde de paylaşırız. Şu ana kadar bize Birleşik Arap Emirlikleri'nden iade talebimize yazılı veya sözlü verilmiş bir cevap söz konusu değil." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine de değinen Bakan Bozdağ, adli yardımlaşma konusunda ABD ile Türkiye arasında anlaşma bulunduğunu aktardı. Türkiye'nin, ABD ile anlaşmayla ilgili kuralların hepsine riayet ederek dosyalarını oluşturduğunu ifade eden Bozdağ, yeterinden fazla delillerin dosyaya konularak ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin istendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konudaki talepleri muhataplarına ilettiğini söyleyen Bozdağ, bugüne kadar ABD'nin bu talebe olumlu cevap vermediğini kaydetti. Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

"Delilleri tek tek önlerine koyduk. Suçun sabit olduğuna dair bu dosyada iadeyi haklı kılan yeterinden fazla delil var. Eğer bu dosyada bir iade yapılmazsa ABD dahil dünyanın hiçbir ülkesinde iade talebi yerine getirilemez. O kadar dolu, o kadar kesin ve net deliller var. ABD iade talebimizi yerine getirmedi. Biz iade talebinin yerine getirilemeyeceğine yönelik eğilimleri görünce bizzat ben 'O zaman mahkemeye gönderin, ABD adli makamlarına gönderin, onlar karar versin' dedim. Onların bize söyledikleri, 'Türkiye'nin aleyhine karar çıkar diye biz göndermiyoruz.' Siz gönderin, aleyhimize karar çıkarsa ABD'nin iç hukuku var biz o hukuk yolunu takip etmeye hazırız. Biz kabul ettik ama buna rağmen ABD yetkileri dosyayı adli makamlara göndermediler. Bizim talebimizi de yerine getirmediler. Net bir şekilde ABD, FETÖ'yü himaye ediyor ve koruyor. İade konusundaki taleplerimizi de hukuka uygun olduğu halde, yeteri kadar delil bulunduğu halde iade için ABD'nin mükellefiyeti bulunduğu halde ABD mükellefiyetini maalesef bugüne kadar yerine getirmedi. Türkiye olarak biz iade konusunda ısrarımızı ve bu konudaki haklı talebimizi en üst düzeyde dile getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu talebinin yerine getirilmesini sağlamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Vazgeçmek yok, sonuna kadar bu işi takip edeceğiz."

Soru üzerine Bozdağ, Amerika ve Avrupa'dan iade edilen FETÖ mensubunun bulunmadığını dile getirdi. Avrupa'nın da Almanya'nın da Belçika'nın da İngiltere'nin de Fransa'nın da FETÖ'yü himaye ettiğine dikkati çeken Bozdağ, bunun da gizli değil açık yapıldığını anlattı.

Türkiye'nin aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerinin aleni himaye edildiğini vurgulayan Bozdağ, Romanya'dan 2, Cezayir'den de 1 FETÖ mensubunun Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Bekir Bozdağ, 28 ülkeden de 121 FETÖ mensubunun sınır dışı edildiğini açıkladı.

"Kılıçdaroğlu, ya hakim olmalı ya da genel başkanlığını sürdürmeli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiğinde Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağını söylediğinin aktarılması üzerine Bozdağ, yargılama süreçlerinin kendi mecrasında işlemesi gerektiğini belirtti. "Yargılamayı, yargı mensupları usul ve yasaya uygun şekilde yürütmeli ve yürütüyor Türkiye'de." diyen Bozdağ, kanunların bu işin yolunu gösterdiğine işaret etti. Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"Yargı görevi yapanları etkilemek bizim hukukumuzda suçtur. Ceza kanunumuzda bunun karşılığı vardır. Bırakın yargı kendi mecrasında, kendi usul ve yasalarına uygun şekilde işlesin. Maalesef bu, pek çok şekilde eleştiriliyor ve ihlal konusu yapılıyor. Hakim veya mahkeme beklentiye uygun karar verdiğinde, 'Ankara'da hakim var', beklentiye uygun karar vermediğinde 'Sarayın hakimi' veya 'bağımsızlığını yitirmiş' şeklinde yakışıksız, hakaret eden pek çok sözler sarf ediliyor. Şunu demek lazım, 'Yargıda bu iş. Yargının sonucunu bekleyelim.' Öyle gözüküyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, kendisi CHP grubunda bir mahkeme kurdu, kendisini de ağır ceza reisi veya asliye ceza, sulh ceza hakimi yerine mi koydu bilmiyorum, dilediğini tutukluyor, dilediğini serbest bırakıyor. Ben merak ediyorum, nasıl yapacak? Bir genel başkan, 'Ben bırakacağım.' diyor. Öte yandan da 'Hukuk devleti, tarafsız, bağımsız yargı.' diyor. Peki, tarafsız, bağımsız yargıya inanan biri 'Ben gelince bırakacağım.' nasıl diyebilir? Ben de soruyorum, nasıl bırakacağının da bir yolu ve yönetimi vardır. Mahkemede ağır ceza reisi olacak heyeti de kendi grup başkanvekillerinden oluşturup karar mı verecek, yoksa nasıl yapacak? Bunu açıklamasında fayda var. 'Bırakın yargı, kendi kulvarında işlesin, hukuka kimse müdahale etmesin, yargıçlara kimse müdahale etmesin.' demesi lazım."

Yargı görevi yapanlara kimsenin emir ve talimat veremeyeceğinin altını çizen Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun tavsiye ve telkinde bulunduğunu, buna uymayanları nasıl itham edeceğini de üstü kapalı şekilde ifade ettiğini vurguladı. Bekir Bozdağ, bunun, hukuk devletine inanan kişinin yapacağı bir iş olmadığını dile getirdi.

Yargının Türk milleti adına karar verdiğini ifade eden Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisini hakim, savcı ve mahkeme yerine koyarak karar vermekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, ya hakim olmalı ya da genel başkanlığını sürdürmeli. İkisinden birine karar vermeli. Konuşmalarını takip ettiğimde hakimliğe bayağı meraklı görüyorum." dedi.

"AİHM kararlarının yüzde 87,99'unun infaz edildiğini görüyoruz"

Tutuklu Osman Kavala'yla ilgili soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayı taahhüt ettiğine dikkati çekti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

"AİHM'in verdiği kararlardan bugüne kadar Türkiye'nin, Bakanlar Komitesine 4 bin 256 dosyası gitmiş. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM kararlarının infaz edilip edilmediğini denetleyen komite. Buraya 4 bin 256 dosya gitmiş, bunlardan 3 bin 745'nin AİHM kararlarına uygun şekilde infaz edildiğini kabul etmiş. Geriye kalan 511 dosyanın şu anda denetleme süreci devam ediyor, Türkiye bunları da infaz etti ama Avrupa Konseyi bunlarla ilgili inceleyip karar verecek. Şu ana kadar Türkiye'nin aleyhine verilen AİHM kararlarının yüzde 87,99'unun infaz edildiğini görüyoruz. Diğerleri infaz edilmedi anlamında değil, denetim süreci devam ediyor. Biz onları da infaz ettik, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bunlar infaz edilmiştir diye tescili gerekiyor. Bu tescil süreci devam ediyor. Tüm ülkelerin ortalaması ise yüzde 80,54 olarak gözüküyor."

Kavala dosyasında Türkiye'nin, AİHM'in verdiği ihlal kararına uyduğunu bildiren Bozdağ, Kavala hakkında ihlal verilen dosyada tahliyeye hükmedildiğini dile getirdi. Bozdağ, Kavala'nın başka dosyalardan yargılamasının devam edildiğini, tutuklamanın da bu dosyalar yönünden sürdüğünü sözlerine ekledi.

Çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılmasını sona erdiren uygulamanın ne zaman başlayacağının sorulması üzerine Bozdağ, bu konudaki hazırlıkların ve yönetmelik çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bekir Bozdağ, "Şu ana kadar 11 ilde hazırlıklarımızı tamamladık. Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak adliyelerinde çocuk teslimine ilişkin yeni yasanın uygulaması pazartesi gününden itibaren başlayacaktır. Diğer illerle ilgili hazırlıklarımız süratle devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Nafakayla ilgili bir soruya Bozdağ, şu yanıtı verdi:

"Süresiz nafaka konusunda bir haber de yapıldı ama bizim haberimiz yok. Haberden haberimiz oldu. Şu anda Adalet Bakanlığında eski zamandan beri yürüyen bu konularla ilgili çalışmalar var ama yeni dönemde bizim önceliklerimiz arasında nafaka konusu yok. Biz masaya da getirip herhangi müzakere de bu konuda yapmadık. Fakat medyada sanki 'bakanlık gündemine aldı' şeklinde, 'bugün yarın çıkıyor, şöyle olacak, böyle olacak' şeklinde değişik yorumları dinledik. Ben bu yorumları dinlerken güldüm. Olmayanı nasıl maharetle yorumladılar merak ettim. Bizim gündemimizde nafaka konusu yok."

(Sürecek)