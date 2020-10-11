Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şehitkamil İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini bozmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Fırat'ın çocuklarını kurtlara yem etmeyeceğiz' dedik, yem etmemeye de kararlıyız, bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Nerede doğarsa, nerede yaşarsa yaşasın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 83 milyon bir tarağın dişleri gibi eşittir, birinci sınıf vatandaştır." dedi.

Gül, Merveşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şehitkamil İlçe Kongresi'ne katıldı.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Gül, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını Türkiye'de çok önemli reformlar yapıldığını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'de mağdur edilmiş kesimin sesi olduğunu dile getiren Gül, "AK Parti sadece bir kesimin, bir bölgenin partisi değildir. Sadece kendi yakın çevresinin, belli bir zümrenin partisi değildir. Kim olursa olsun 'benim bir ihtiyacım, talebim benim bir mağduriyetim var' diyen herkesin yanında olmuştur, sofrasında olmuştur beraber yol yürümüştür. Bize düşen nereden geldiğimizi unutmadan geleceğe doğru yürümektir. Sofrasında beraber çorbasına kaşık salladığımız, aynı sofrada yerde oturduğumuz Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, zenginiyle, fakiriyle, başı açığıyla, başı örtülüsüyle, garip gurebayla geldiğimiz bu yolda, yolculukta onları unutmadan yola devam etmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Teşkilatlara önemli görevler düştüğünü, partinin bu anlamdaki politikalarına sahip çıkılması gerektiğini anlatan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti toplumun her kesiminin partisidir, kapımızı daha da açarak bu yolcuğu daha da güçlendireceğiz. Büyük ve güçlü hikayeler büyük ve güçlü liderlerle yazılır. Bugün Azerbaycan'daki kardeşimiz öz güvenle geleceğe bakabiliyorsa büyük ve güçlü Türkiye sayesindedir. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum 'hamdolsunki akşam bir yıldız yanında da bir hilal var, ay-yıldızlı bayrak var, büyük Türkiye var' diyorsa bu hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük hikayesiyledir, sizlerin desteği ve duasıyladır. Bu yolculuk büyük bir hikayeyle yoluna devam edecektir."

"Boşa zaman kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz"

Gül, Türkiye'nin her alanda çok büyük zaferler ve başarılar elde edildiğini, daha büyük hikayelerin de yazılacağını söyledi.

Türkiye büyük işler yaparken bunu bozmak isteyenlerin bulunduğuna işaret eden Gül, "Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermedik, teröre göz açtırmadık, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermedik. Fırat'ın çocuklarını kurtlara yem etmeyeceğiz dedik, yem etmemeye de kararlıyız, bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Nerede doğarsa, nerede yaşarsa yaşasın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 83 milyon bir tarağın dişleri gibi eşittir, birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'de hiçbir vatandaşa ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına izin vermedik, asla izin vermeyeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi yine beraber daha da güçlendirerek yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gül, Gaziantep'in her zaman milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu belirterek, tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

AK Parti'nin boşa zaman kaybetmeden, yoluna devam ettiğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Bizim siyasetimiz kavga siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz kuşatıcı, birlik beraberlik siyasetidir. Biz ana muhalefeti görüyoruz, Türkiye'de iktidara talip olan muhalefetin vizyonunu, çapının ne olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Biz bunlarla boşa zaman kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz, Türkiye'ye, Gaziantep'e, Şehitkamil'e hizmet edeceğiz. Türkiye'yi büyüteceğiz, ekmeği ve özgürlüğü arttıracağız, durmak yok yola devam diyeceğiz. Yolumuz açık olsun, kongremiz hayırlı olsun."