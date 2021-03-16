Son dakika haberi: Bakan Gül'den Halepçe Katliamı paylaşımı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Gül'den Halepçe Katliamı paylaşımı
16.03.2021 11:59
Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "33 yıl önce bugün Halepçe Katliamı'nda yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde tel'in ediyorum" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "33 yıl önce bugün Halepçe Katliamı'nda yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde tel'in ediyorum" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Halepçe Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce bugün Halepçe Katliamı'nda yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde tel'in ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi