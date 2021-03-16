Son dakika haberi: Bakan Gül'den Halepçe Katliamı paylaşımı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "33 yıl önce bugün Halepçe Katliamı'nda yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde tel'in ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Halepçe Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce bugün Halepçe Katliamı'nda yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde tel'in ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA