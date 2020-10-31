Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu
31.10.2020 19:45
Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adliye binasına gelişi Bakan Gül'ün binada incelemelerde bulunması Bakan Gül'ün açıklamaları İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunarak İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'den bilgi aldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adliye binasına gelişi
Bakan Gül'ün binada incelemelerde bulunması
Bakan Gül'ün açıklamaları
İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunarak İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'den bilgi aldı.
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