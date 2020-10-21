Son dakika haber! Adalet Bakanı Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyelerini kabul etti - Son Dakika

Son dakika haber! Adalet Bakanı Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyelerini kabul etti
21.10.2020 16:35
Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve beraberindekileri kabul etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve beraberindekileri kabul etti.
Gül, konuk heyeti makamında ağırladı. Yaklaşık bir saat süren kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve adli iş birliği konuları ele alındı.
Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Karadağ Yüksek Mahkeme üyeleri de katıldı.
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