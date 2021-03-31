Son dakika haber! Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Son Dakika

Son dakika haber! Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
31.03.2021 12:31
Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.
Merhum Kiraz anısına sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Bakan Gül, paylaştığı gönderide, "2015'in 31 Mart günü alçak bir terör saldırısıyla şehit düşen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı saygıyla, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerine ver verdi.
(Ali Nargüner - Engin Yağcı/İHA)
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