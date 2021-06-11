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Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül Sinop'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül Sinop'ta konuştu Açıklaması

11.06.2021 18:06
Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül Sinop'ta konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Başkalarının iktidar olma gibi bir düşüncesi bir vizyonu yok. Baktığınızda hiçbir çapı olmayan, hiçbir projesi ile ülke meselelerine dahil vizyonu olmaksızın adeta kayıkçı dövüşü yapmak ve birtakım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Başkalarının iktidar olma gibi bir düşüncesi bir vizyonu yok. Baktığınızda hiçbir çapı olmayan, hiçbir projesi ile ülke meselelerine dahil vizyonu olmaksızın adeta kayıkçı dövüşü yapmak ve birtakım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok." dedi.

Bakan Gül, Sinop AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde, siyaseti millet için yaptıklarını bildirdi.

Milletin tercihlerini ve meselelerini çözmek için yola çıkan bir parti olduklarını vurgulayan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin kuruluşunda 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.' diye yola çıkmıştır. Eski Türkiye eski Türkiye'de kaldı. Her meseleyi halının altına süpürerek meseleleri hallettiğini düşünen siyaset tarzı geride kaldı. AK Parti geldi, halının altına süpürülmüş milletin tüm meselelerini tek tek çözüm noktasına kavuşturdu. Sağlıkta, adalette, ulaşımda, eğitimde, tarımda ülkemizin, milletimizin tüm meselelerini masaya yatırdı ve o halının altına süpürerek milletin sorunlarına çözüm olma siyaseti yaptı. Diğerlerinin, başkalarının iktidar olma gibi bir düşüncesi bir vizyonu yok. Baktığınızda hiçbir çapı olmayan, hiçbir projesi ile ülke meselelerine dahil bir vizyonu olmaksızın adeta kayıkçı dövüşü yapmak ve birtakım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiç bir faydası yok." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin çalışmaları ve hizmetlerine işaret eden Bakan Gül, "Milletin birbiri ile gönülden gönülle bulaşacağı köprüler, yollar inşa etti. Bu milletin huzurunu bozmak isteyenlere, bu milletin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlere asla ama asla fırsat vermedik. Biz 84 milyon kardeş siyaseti ile bu ülkenin 84 milyonu da ülkenin asli sahibidir anlayışı ile siyasetimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Biz polemiklere, dedikodulara kulak asan bir parti değiliz. Biz milletin sorunlarını çöze çöze, milletin meselelerini çöze çöze geleceğe giden Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla giden partiyiz. Bizim daha yapacak çok işimiz var. Başkalarının daha söyleyecek çok lafı var ama bizim yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

"Biz statükonun değil milletin ve değişimin partisiyiz"

AK Parti'nin milletin bağrından çıkan bir parti olduğuna işaret eden Gül, "Millete tepeden bakan, geldiğimiz yeri unutan bir parti asla olmadık ve asla da olmayacağız. Eski Türkiye'yi aldık yeni Türkiye giderken asla eski Türkiye heveslilerine prim vermedik, asla prim vermeyeceğiz. Türkiye adı gibi AK bir siyaseti geleceğe yine taşıyarak yolculuğuna devam edecek. Bizim Cumhuriyetin 100. yılında gençlerimize çok güzel hayallerimiz var. Yaptık, daha iyisini bu milletimiz hak ediyor, onu da yapacak olan AK Parti'dir. Bu milletin adamı, lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır onunla beraber inşallah 'Bu şarkı burada bitmez' anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Gül şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimizin merkezinde millet vardır. Biz statükonun değil milletin ve değişimin partisiyiz. Bu anlayışı sürdürerek devam edeceğiz. Seçimden sonra da oy vermiş veya vermemiş olsun bütün vatandaşlarımıza eşit yaklaşarak ayrımcılık yapmadan gerek yerel yönetimlerde gerekse merkezi yönetimlerde bu hizmeti yapan siyaset anlayışını sürdürdük yine sürdürmeye devam edeceğiz. Suriye'de, Kafkasya'da, Libya'da bölgemizde yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Türkiye güçlü ve istikrarlı bir hükümet ile güçlü ve kararlı bir liderlikle bu sorunları Türkiye'mizin lehine çözerek yolumuza devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Brüksel'deki toplantıları ve temasları, sonra Antalya'da uluslararası toplantılar Türkiye bu anlamda oyun kurucu rolü ile ülkemiz insanının geleceğini, istiklalini ve istikbalini koruma hattında mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecek. Biz bu siyasetimizde bir tek güce inanıyoruz, güveniyoruz o da milletimizin rızasıdır, desteğidir. Biz milletimize yönelerek milletimize mahcup olmamak adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyarette AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ile ilçe belediye başkanları ve partililer yer aldı.

Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül Sinop'ta konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül Sinop'ta konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül Sinop'ta konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı, İktidar, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül Sinop'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika


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