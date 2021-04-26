ADALET Bakanlığı, "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır. Tamamen siyasi saiklerle ortaya atılan mesnetsiz iddialar, asırlar boyunca adalet ve hukukla yaşamış bir milletin şanlı tarihine çamur atma arayışından başka bir anlama gelmemektedir" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. 'Hukuksal Açıdan Soykırım; Yalanlar-Gerçekler' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: