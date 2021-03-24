Son dakika haber... Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir'den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi - Son Dakika

Son dakika haber... Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir'den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi

24.03.2021 10:10
Son dakika haber... Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir'den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan Çocuk Adalet Merkezi'nin imza protokol töreni Başkent'te yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan Çocuk Adalet Merkezi'nin imza protokol töreni Başkent'te yapıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen projenin son derece önemli olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetim hizmetleri noktasında birçok yatırım ve projeyi hayata geçirirken aynı zamanda toplumsal bir farkındalık oluşturmayı da öncelikli bir görev olarak kabul ediyoruz" dedi. Projenin aile ve çocuk olmak üzere iki temel sacayağını teşkil ettiğini ifade eden Başkan Sekmen, "Bizler kimi zaman çocuk, aile ve aile içi iletişimin önemine dikkat çekiyor, kimi zaman da, bizi biz yapan toplumsal ve kültürel değerlerimize vurgu yapıyoruz. Bizim toplumumuzda çocuk ve aile önemlidir, çünkü aile; birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve kardeşliğimizin sigortasıdır" diye konuştu.

Proje Türkiye'de bir ilk

Başkan Mehmet Sekmen, projenin Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumdaki temel aile yapısını korumak, çocuklarımızı suç ve suçla mücadele konusunda bilinçlendirmek için Adalet Bakanlığımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizin iş birliğinde yeni bir proje hazırladık. Bu proje Türkiye'de ilk kez Erzurum'da uygulanacak. Çocuk Adalet Merkezi Projemiz, bilimsel veriler ışığında geliştirilen çözüm önerilerini hayata geçirecektir. Olimpiyat Millet Bahçemiz içerisinde inşa edilecek olan Çocuk Adalet Merkezimiz bin 664 metrekarelik alanda yapılacaktır. İçerisinde 70 kişilik fuaye ve bekleme alanı, duruşma salonu, çocuk hakimi odası, cumhuriyet başsavcısı odası, çocuk savcısı odaları, adli gözlem ve görüşme odalarının yer alacağı merkezimizde hukuki, psiko-sosyal destek odaları ve hizmet birimleri de yer alacaktır." Başkan Sekmen, proje nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Erzurumlular adına şükranlarını ifade ederek, "Sayın Bakanımıza şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanlığı'mızın tüm yetkililerine de teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel yatırım yargı camiamızda da hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu. Öte yandan Erzurum Çocuk Adalet Merkezi işbirliği protokolü, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ tarafından imzalandı. - ERZURUM

Son dakika haber... Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir'den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi
Son dakika haber... Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir'den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi
Son dakika haber... Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir'den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi
Son dakika haber... Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir'den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi
Son dakika haber... Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir'den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi

Adalet Bakanlığı, Türkiye, Erzurum, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir'den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi - Son Dakika


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