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Son dakika haber... Adalet Bakanlığından Ümraniye Cezaevindeki yangınla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Adalet Bakanlığından Ümraniye Cezaevindeki yangınla ilgili açıklama Açıklaması

04.02.2022 21:55
Son dakika haber... Adalet Bakanlığından Ümraniye Cezaevindeki yangınla ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı, Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı, Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 17.20 sıralarında İstanbul Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki adli hükümlülerin bulunduğu bölümde yangın başladığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edildiği belirtildi.

Müdahaleden kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığı ve söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yangının çıktığı bloktaki hükümlülerin güvenlik tedbirleri altında diğer bölümlere nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada, 20 hükümlü ve 1 infaz koruma başmemurunun dumandan etkilenmeleri nedeniyle tedbir amaçlı en yakın sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındığı bilgisi paylaşılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık kurumlarına sevk edilen hükümlüler ile cezaevindeki diğer hükümlü ve tutukluların sağlık durumları iyi olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Yangınla ilgili olarak provakatif amaçlı, gerçeklerle ilişkisi bulunmayan haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi önem taşımaktadır. Yangınla ilgili olarak adli ve idari soruşturmalar da derhal başlatılmıştır."

Son dakika haber... Adalet Bakanlığından Ümraniye Cezaevindeki yangınla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haber... Adalet Bakanlığından Ümraniye Cezaevindeki yangınla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haber... Adalet Bakanlığından Ümraniye Cezaevindeki yangınla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haber... Adalet Bakanlığından Ümraniye Cezaevindeki yangınla ilgili açıklama Açıklaması

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Adalet Bakanlığı, Ümraniye, Yangın, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adalet Bakanlığından Ümraniye Cezaevindeki yangınla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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