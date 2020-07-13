Son dakika haber: Adana'da 1 ayda 356 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da 1 ayda 356 sürücünün ehliyetine el konuldu

Son dakika haberi: Adana'da 2020 yılı Haziran ayı içinde 239 bin 210 aracın kontrol edildiği, bin 216 aracın trafikten men edildiği, 356 sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Adana'da 2020 yılı Haziran ayı içinde 239 bin 210 aracın kontrol edildiği, bin 216 aracın trafikten men edildiği, 356 sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi


Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 239 bin 210 aracın kontrol edildiği kaydedildi.


Haziran ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 216 aracın trafikten men edildiği, 356 sürücünün de ehliyetine el konulduğu belirtilen açıklamada, "Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 yılı Haziran ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam; 454 maddi hasarlı, 354 yaralamalı, 6 ölümlü olmak üzere toplam 814 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 522 vatandaşımız yaralanmış, 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Adana'da 1 ayda 356 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Prof: Bizde denetlesek herşey şeffaf olsa, mesela kırmızı ışıktan çakar açık değilken geçilmese vatandaşa hız sınırı 60 iken polis aracı 80 le gitmese, ?? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:41 Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
18:41
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 19:49:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Adana'da 1 ayda 356 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]